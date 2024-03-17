Депутат Чепа заявил, что Россия готова ответить на наземные операции Франции на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с журналистами издания "Лента.ру" сообщил о готовности нашей страны ответить на наземные операции Франции на украинской территории. Он подчеркнул, что Россия будет серьёзно реагировать на действия, которые могут поставить под угрозу ее граждан.
"Макрон всё время делает разные заявления, потом отказывается от них. В его стране это вызывает большое возмущение. Ему надо остановиться и подумать, о чём он говорит", — отметил парламентарий.
Ранее президент Пятой республики заявил, что не исключает возможности проведения наземных операций на территории "Незалежной", но при этом не намерен инициировать такие действия.
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