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В ГД России отреагировали на готовность Франции к наземным операциям на Украине

Силовые структуры » Военные новости

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с журналистами издания "Лента.ру" сообщил о готовности нашей страны ответить на наземные операции Франции на украинской территории. Он подчеркнул, что Россия будет серьёзно реагировать на действия, которые могут поставить под угрозу ее граждан.

В ГД России отреагировали на готовность Франции к наземным операциям на Украине
Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

"Макрон всё время делает разные заявления, потом отказывается от них. В его стране это вызывает большое возмущение. Ему надо остановиться и подумать, о чём он говорит", — отметил парламентарий.

Ранее президент Пятой республики заявил, что не исключает возможности проведения наземных операций на территории "Незалежной", но при этом не намерен инициировать такие действия.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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