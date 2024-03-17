Депутат Чепа заявил, что Россия готова ответить на наземные операции Франции на Украине

В ГД России отреагировали на готовность Франции к наземным операциям на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с журналистами издания "Лента.ру" сообщил о готовности нашей страны ответить на наземные операции Франции на украинской территории. Он подчеркнул, что Россия будет серьёзно реагировать на действия, которые могут поставить под угрозу ее граждан.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

"Макрон всё время делает разные заявления, потом отказывается от них. В его стране это вызывает большое возмущение. Ему надо остановиться и подумать, о чём он говорит", — отметил парламентарий.

Ранее президент Пятой республики заявил, что не исключает возможности проведения наземных операций на территории "Незалежной", но при этом не намерен инициировать такие действия.