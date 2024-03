Депутат Чепа заявил, что Россия готова ответить на наземные операции Франции на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с журналистами издания "Лента.ру" сообщил о готовности нашей страны ответить на наземные операции Франции на украинской территории. Он подчеркнул, что Россия будет серьёзно реагировать на действия, которые могут поставить под угрозу ее граждан.

