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Село Мирное приближает дорогу к миру

Российская армия заняла село Мирное

1:00
Силовые структуры

Министерство обороны сообщило о взятии села Мирное в Запорожской области. 

"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области".

В конце февраля российская армия предприняла ряд наступательных действий в Запорожской области, отбив небольшие территории, занятые летом 2023 года ВСУ. Взятие села Мирное приближает освобождение Угледара и стратегический прорыв на Южнодонецком направлении.

Успехи России обеспечиваются превосходством в огневой мощи её армии, а также высоким моральным духом. В то время в рядах ВСУ наблюдается упадок боевого духа и нехватка боеприпасов. 

российское руководство неоднократно заявляло, что Россия намерена достичь всех целей, поставленных в начале СВО и о том, что вся территория новых регионов де-юре считается территорией Российской Федерации. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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