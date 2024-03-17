Село Мирное приближает дорогу к миру

Российская армия заняла село Мирное

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство обороны сообщило о взятии села Мирное в Запорожской области.

"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Мирное Запорожской области".

В конце февраля российская армия предприняла ряд наступательных действий в Запорожской области, отбив небольшие территории, занятые летом 2023 года ВСУ. Взятие села Мирное приближает освобождение Угледара и стратегический прорыв на Южнодонецком направлении.

Успехи России обеспечиваются превосходством в огневой мощи её армии, а также высоким моральным духом. В то время в рядах ВСУ наблюдается упадок боевого духа и нехватка боеприпасов.

российское руководство неоднократно заявляло, что Россия намерена достичь всех целей, поставленных в начале СВО и о том, что вся территория новых регионов де-юре считается территорией Российской Федерации.