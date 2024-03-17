ВС РФ сбили вертолёт Black Hawk ВСУ с 20 украинскими военными на борту

Военкор Поддубный заявил о сбитом ВС России вертолёте Black Hawk ВС Украины

Военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале проинформировал о сбитом Black Hawk производства США с десантом на борту, передаёт РИАМО.

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Винтокрылая машина была поражена в Сумской области. На борту могло находиться до 20 украинских военнослужащих.

"Воины армии РФ сбили вертолёт противника UH-60 "Black Hawk" производства США с десантом на борту. Борт врага уничтожен в районе украинской Лукашовки", — сообщил военкор.

Он добавил, что противник запланировал высадку в Козинке Белгородской области для создания иллюзии контроля над населённым пунктом. Защитники киевского режима уже несколько дней пытались прорваться в этот район, но сталкивались с ожесточённым сопротивлением.

Кроме того, МО РФ сообщило, что расчёт РСЗО БМ-27 "Ураган" ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Также ведомство проинформировало об освобождении населённого пункта Мирное в Запорожской области.