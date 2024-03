ВС РФ сбили вертолёт Black Hawk ВСУ с 20 украинскими военными на борту

Военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале проинформировал о сбитом Black Hawk производства США с десантом на борту, передаёт РИАМО.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence