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ВС РФ сбили вертолёт Black Hawk ВСУ с 20 украинскими военными на борту

Военкор Поддубный заявил о сбитом ВС России вертолёте Black Hawk ВС Украины

Силовые структуры » Военные новости

Военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале проинформировал о сбитом Black Hawk производства США с десантом на борту, передаёт РИАМО.

Военкор Поддубный заявил о сбитом ВС России вертолёте Black Hawk ВС Украины
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

Винтокрылая машина была поражена в Сумской области. На борту могло находиться до 20 украинских военнослужащих.

"Воины армии РФ сбили вертолёт противника UH-60 "Black Hawk" производства США с десантом на борту. Борт врага уничтожен в районе украинской Лукашовки", — сообщил военкор.

Он добавил, что противник запланировал высадку в Козинке Белгородской области для создания иллюзии контроля над населённым пунктом. Защитники киевского режима уже несколько дней пытались прорваться в этот район, но сталкивались с ожесточённым сопротивлением.

Кроме того, МО РФ сообщило, что расчёт РСЗО БМ-27 "Ураган" ВС РФ уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Также ведомство проинформировало об освобождении населённого пункта Мирное в Запорожской области.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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