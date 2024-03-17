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Экс-разведчик Риттер: Вашингтон ищет варианты выхода из украинского конфликта

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Силовые структуры » Военные новости

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X* сообщил, что Белый дом отчаянно ищет варианты выхода из украинского конфликта, передаёт РИА Новости.

Экс-разведчик Риттер: Вашингтон ищет варианты выхода из украинского конфликта
Фото: en.wikipedia.org by RadicalHarmony at English Wikipedia is licensed under Public domain

"Если администрация Байдена избавилась от Виктории Нуланд, она отчаянно ищет способ выйти из этого конфликта", — предположил эксперт.

Он отметил, что финансирование киевского режима Западом не принесло ожидаемых результатов в давлении на Москву, и предупредил о возможном усилении разрушений в "Незалежной" в связи с продолжающейся финансовой поддержкой. Риттер заметил, что российские дроны наносят большой ущерб ВСУ и создают значительные препятствия для их передвижения, что дает ВС РФ колоссальное преимущество в данной области.

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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