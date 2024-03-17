В США рассказали о поиске вариантов выхода из конфликта на Украине

Экс-разведчик Риттер: Вашингтон ищет варианты выхода из украинского конфликта

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X* сообщил, что Белый дом отчаянно ищет варианты выхода из украинского конфликта, передаёт РИА Новости.

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"Если администрация Байдена избавилась от Виктории Нуланд, она отчаянно ищет способ выйти из этого конфликта", — предположил эксперт.

Он отметил, что финансирование киевского режима Западом не принесло ожидаемых результатов в давлении на Москву, и предупредил о возможном усилении разрушений в "Незалежной" в связи с продолжающейся финансовой поддержкой. Риттер заметил, что российские дроны наносят большой ущерб ВСУ и создают значительные препятствия для их передвижения, что дает ВС РФ колоссальное преимущество в данной области.

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.