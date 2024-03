Пасынок Сырского попросил у Путина российское гражданство

Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван попросил у главы РФ Владимира Путина российское гражданство, передаёт RT. Об этом молодой человек заявил, подойдя к генконсульству РФ в Австралии в день выборов российского президента. Он сказал, что и сам бы с огромным удовольствием принял участие в процессе, если бы мог.

