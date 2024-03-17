Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван попросил у главы РФ Владимира Путина российское гражданство, передаёт RT. Об этом молодой человек заявил, подойдя к генконсульству РФ в Австралии в день выборов российского президента. Он сказал, что и сам бы с огромным удовольствием принял участие в процессе, если бы мог.
"На этой волне я прошу российского лидера сделать меня гражданином", — сообщил Иван.
Известно, что Иван Сырский переехал в Сидней вместе с братом и матерью после развода родителей. Ранее сын нового главкома ВСУ назвал отца карьеристом, предавшим семью.
В настоящее время на всём протяжении фронта положение ВСУ плачевное. Это признал сам Сырский. Киевский режим намерен провести новую волну мобилизации. Командование намерено призвать полмиллиона человек и заменить более 300 тысяч боевиков.
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