Пасынок Сырского попросил у Путина российское гражданство

Пасынок главкома ВСУ Сырского Иван попросил Путина предоставить гражданство России

Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван попросил у главы РФ Владимира Путина российское гражданство, передаёт RT. Об этом молодой человек заявил, подойдя к генконсульству РФ в Австралии в день выборов российского президента. Он сказал, что и сам бы с огромным удовольствием принял участие в процессе, если бы мог.

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"На этой волне я прошу российского лидера сделать меня гражданином", — сообщил Иван.

Известно, что Иван Сырский переехал в Сидней вместе с братом и матерью после развода родителей. Ранее сын нового главкома ВСУ назвал отца карьеристом, предавшим семью.

В настоящее время на всём протяжении фронта положение ВСУ плачевное. Это признал сам Сырский. Киевский режим намерен провести новую волну мобилизации. Командование намерено призвать полмиллиона человек и заменить более 300 тысяч боевиков.