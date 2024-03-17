Побывавший в зоне спецоперации немецкий журналист шокирован. Сожженные и уничтоженные машины Запада повсюду

Немецкого журналиста потрясло число уничтоженной западной техники на Украине

В репортаже для телеканала Welt немецкий журналист Штеффен Шварцкопф сообщил о разрушенной технике на передовой Украины.

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Он отметил, что множество машин, включая те, что произведены в Германии и США, были сожжены и уничтожены на месте. Останки бронемашины Bradley служат лишь одним из примеров тяжелых потерь.

Шварцкопф подчеркнул, что украинским вооруженным силам затруднительно противостоять российским дронам, так как последние постоянно модернизируются.

Кроме того, нехватка артиллерийских снарядов ставит украинских военных в крайне уязвимое положение перед огневой мощью ВС РФ.

По словам журналиста, Россия использует в пять раз больше снарядов в сравнении с Украиной, что резко сдвигает баланс сил на фронте.