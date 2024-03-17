Бойцы ВС РФ на Донбассе обманывали американские комплексы Javelin с помощью ведра с горящей смолой

Российские танкисты обманывали Javelin с помощью штанги с горящим ведром

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ходе беседы с российским военным корреспондентом Юрием Котенком донецкий боец под позывным "Панда" раскрыл интересные детали об методах обмана американских комплексов Javelin, которые применялись ВСУ.

Фото: openverse.org by U.S. Army Alaska (USARAK) from Anchorage, Alaska, U.S. is licensed under CC BY 2.0.

Оказывается, бойцы использовали весьма необычные средства — ведро с горящей смолой. Датчики ракет Javelin реагировали на тепловое излучение окружающих объектов, и это стало ключом к успешному обману.

"Штанга с горящим ведром должна быть на расстоянии пяти метров от танка", — отметил он.

Россия продолжает проведение специальной военной операции. Президент Российской Федерации Владимир Путин официально объявил о ее начале 24 февраля 2022 года.

Это произошло после обращения властей ДНР и ЛНР к России с просьбой о помощи в противодействии агрессии со стороны киевского режима, который усилил обстрелы жилых кварталов региона. Главной целью начала спецоперации России стала защита страны и ликвидация "нацистской угрозы", как отметил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.