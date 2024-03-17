В ходе беседы с российским военным корреспондентом Юрием Котенком донецкий боец под позывным "Панда" раскрыл интересные детали об методах обмана американских комплексов Javelin, которые применялись ВСУ.
Оказывается, бойцы использовали весьма необычные средства — ведро с горящей смолой. Датчики ракет Javelin реагировали на тепловое излучение окружающих объектов, и это стало ключом к успешному обману.
"Штанга с горящим ведром должна быть на расстоянии пяти метров от танка", — отметил он.
Россия продолжает проведение специальной военной операции. Президент Российской Федерации Владимир Путин официально объявил о ее начале 24 февраля 2022 года.
Это произошло после обращения властей ДНР и ЛНР к России с просьбой о помощи в противодействии агрессии со стороны киевского режима, который усилил обстрелы жилых кварталов региона. Главной целью начала спецоперации России стала защита страны и ликвидация "нацистской угрозы", как отметил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.
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