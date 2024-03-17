Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лептоспермум — удивительное экзотическое растение дял украшения сада
Автоэксперт рассказал, как привести машину в порядок после зимы
Галкин* показал подросшую дочку Лизу на пляже
Как просто начать копить, если вы живете на маленькую зарплату
Эксперты рассказали, как помочь собаке справиться со страхом во время грозы
Яна Чурикова не ведет "Новую Фабрику звезд" из-за работы на "Голосе"
Пять советов от голливудского эксперта, как продлить жизнь нарощенным ресницам
Телеведущая Бородина опровергла пластику у своей матери
Телеведущая Яна Чурикова не верит в успех "Новой Фабрики звёзд"
Бойцы ВС РФ на Донбассе обманывали американские комплексы Javelin с помощью ведра с горящей смолой

Российские танкисты обманывали Javelin с помощью штанги с горящим ведром

1:07
Силовые структуры » Военные новости

В ходе беседы с российским военным корреспондентом Юрием Котенком донецкий боец под позывным "Панда" раскрыл интересные детали об методах обмана американских комплексов Javelin, которые применялись ВСУ.

Российские танкисты обманывали Javelin с помощью штанги с горящим ведром
Фото: openverse.org by U.S. Army Alaska (USARAK) from Anchorage, Alaska, U.S. is licensed under CC BY 2.0.

Оказывается, бойцы использовали весьма необычные средства — ведро с горящей смолой. Датчики ракет Javelin реагировали на тепловое излучение окружающих объектов, и это стало ключом к успешному обману.

"Штанга с горящим ведром должна быть на расстоянии пяти метров от танка", — отметил он.

Россия продолжает проведение специальной военной операции. Президент Российской Федерации Владимир Путин официально объявил о ее начале 24 февраля 2022 года.

Это произошло после обращения властей ДНР и ЛНР к России с просьбой о помощи в противодействии агрессии со стороны киевского режима, который усилил обстрелы жилых кварталов региона. Главной целью начала спецоперации России стала защита страны и ликвидация "нацистской угрозы", как отметил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию

Раскрыта стоимость частного выступления артистки.

Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
"Мадонна из ДНР": Киркоров представил публике свою новую музу
Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Анжелика Варум опозорилась на выступлении в Нижнем Новгороде
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Последние материалы
Лептоспермум — удивительное экзотическое растение дял украшения сада
Автоэксперт рассказал, как привести машину в порядок после зимы
Галкин* показал подросшую дочку Лизу на пляже
Как просто начать копить, если вы живете на маленькую зарплату
Эксперты рассказали, как помочь собаке справиться со страхом во время грозы
Яна Чурикова не ведет "Новую Фабрику звезд" из-за работы на "Голосе"
Пять советов от голливудского эксперта, как продлить жизнь нарощенным ресницам
Телеведущая Бородина опровергла пластику у своей матери
Телеведущая Яна Чурикова не верит в успех "Новой Фабрики звёзд"
Почему нельзя есть чеснок каждый день?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников