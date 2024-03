Бойцы ВС РФ на Донбассе обманывали американские комплексы Javelin с помощью ведра с горящей смолой

Your browser does not support the audio element.

В ходе беседы с российским военным корреспондентом Юрием Котенком донецкий боец под позывным "Панда" раскрыл интересные детали об методах обмана американских комплексов Javelin, которые применялись ВСУ.

Фото: openverse.org by U.S. Army Alaska (USARAK) from Anchorage, Alaska, U.S. is licensed under CC BY 2.0.