Критический удар для Украины. ВС РФ поразили в Николаеве ангары с техникой НАТО

ВС РФ ударили по заводу ВСУ, на котором ремонтировали танки Leopard 2

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия нанесла ракетный удар по заводу в Николаеве, где производится ремонт западной бронетехники.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев агентству РИА Новости.

Согласно его словам, 17 марта в течение дня была нанесена серия ударов по военным объектам ВСУ в городе Николаев. Один из таких ударов пришелся на Николаевский бронетанковый завод, где производится ремонт военной техники, включая западные образцы. Он утверждает, что совсем недавно туда были привезены западные танки Leopard 2 и Challenger.

Подтверждение поражения бронетанкового завода поступило и от украинской стороны. Местные жители делятся видео и фотографиями огромного столба дыма, поднимающегося в воздухе.d