Критический удар для Украины. ВС РФ поразили в Николаеве ангары с техникой НАТО

Российская армия нанесла ракетный удар по заводу в Николаеве, где производится ремонт западной бронетехники.
Об этом сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев агентству РИА Новости.
Согласно его словам, 17 марта в течение дня была нанесена серия ударов по военным объектам ВСУ в городе Николаев. Один из таких ударов пришелся на Николаевский бронетанковый завод, где производится ремонт военной техники, включая западные образцы. Он утверждает, что совсем недавно туда были привезены западные танки Leopard 2 и Challenger.
Подтверждение поражения бронетанкового завода поступило и от украинской стороны. Местные жители делятся видео и фотографиями огромного столба дыма, поднимающегося в воздухе.d
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