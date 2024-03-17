ВСУ атаковали российские избирательные участки в Энергодаре прямо на глазах западных наблюдателей

Международные наблюдатели зафиксировали нападение ВСУ на избирательные участки

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Международный эксперт из Италии Андреа Пальмери и его коллега из Латвии София Васильевская оказались свидетелями атаки на избирательные участки в Энергодаре.

Фото: Личный архив by Антон Мельников

Украинские военные направили дроны к зданию, где располагались три избирательных пункта, пытаясь провести провокацию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, находясь на месте происшествия.

Андреа Пальмери заявил, что данный инцидент свидетельствует о том, что украинские военные специально пытались нарушить ход избирательного процесса и создать панику среди граждан. Однако попытка провокации потерпела неудачу, и люди продолжают приходить, чтобы принять участие в выборах.