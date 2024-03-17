Международный эксперт из Италии Андреа Пальмери и его коллега из Латвии София Васильевская оказались свидетелями атаки на избирательные участки в Энергодаре.
Украинские военные направили дроны к зданию, где располагались три избирательных пункта, пытаясь провести провокацию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, находясь на месте происшествия.
Андреа Пальмери заявил, что данный инцидент свидетельствует о том, что украинские военные специально пытались нарушить ход избирательного процесса и создать панику среди граждан. Однако попытка провокации потерпела неудачу, и люди продолжают приходить, чтобы принять участие в выборах.
"Это в очередной раз доказывает, что Украина — это террористическая организация", — сказал Пальмери.
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