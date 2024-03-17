Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Международные наблюдатели зафиксировали нападение ВСУ на избирательные участки
Вдова Олега Табакова рассказала, что у её дочки Маши есть жених
В Молдавии отвергли причастность Украины к взрыву в Приднестровье
Самые эффективные процедуры для лифтинга лица
Смузи с миндальным маслом и бананом: заряд энергии на весь день
The Conversation: ученые призвали использовать стиралку в оптимальном режиме
ВС РФ ударили по заводу ВСУ, на котором ремонтировали танки Leopard 2
РИА Новости: в ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского
Российские танкисты обманывали Javelin с помощью штанги с горящим ведром
На Украине началась паника из-за российских беспилотников: каждый солдат ВСУ погибнет

Солдат ВСУ: российские БПЛА скоро смогут поразить каждого украинца

Силовые структуры » Военные новости

Солдат вооруженных Сил Украины Бескрестнов, известный по позывному "Флеш", высказал опасения относительно количества FPV-дронов у российских военных.

Солдат ВСУ: российские БПЛА скоро смогут поразить каждого украинца
Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В интервью телеканалу "Ми — Україна" он сообщил, что у России уже имеется достаточное количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для поражения как военной техники, так и других объектов Вооруженных Сил Украины, включая окопы и блиндажи.

Бескрестнов также отметил, что в течение ближайших четырех-пяти месяцев у российских военных появится столько FPV-дронов, что каждый украинский солдат на линии фронта будет подвержен возможной атаке. По его мнению, в такой ситуации украинским Вооруженным Силам будет крайне сложно противостоять этому виду вооружения.

"Мы можем сказать, что с вероятностью в 99 процентов каждый украинский солдат погибнет", — заключил он.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию

Раскрыта стоимость частного выступления артистки.

Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
Польза полыни огромна на участке
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
"Мадонна из ДНР": Киркоров представил публике свою новую музу
Анжелика Варум опозорилась на выступлении в Нижнем Новгороде
Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Последние материалы
Лептоспермум — удивительное экзотическое растение дял украшения сада
Автоэксперт рассказал, как привести машину в порядок после зимы
Галкин* показал подросшую дочку Лизу на пляже
Как просто начать копить, если вы живете на маленькую зарплату
Эксперты рассказали, как помочь собаке справиться со страхом во время грозы
Яна Чурикова не ведет "Новую Фабрику звезд" из-за работы на "Голосе"
Пять советов от голливудского эксперта, как продлить жизнь нарощенным ресницам
Телеведущая Бородина опровергла пластику у своей матери
Телеведущая Яна Чурикова не верит в успех "Новой Фабрики звёзд"
Почему нельзя есть чеснок каждый день?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников