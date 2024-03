На Украине началась паника из-за российских беспилотников: каждый солдат ВСУ погибнет

Солдат вооруженных Сил Украины Бескрестнов, известный по позывному "Флеш", высказал опасения относительно количества FPV-дронов у российских военных.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International