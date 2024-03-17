На Украине началась паника из-за российских беспилотников: каждый солдат ВСУ погибнет

Солдат ВСУ: российские БПЛА скоро смогут поразить каждого украинца

Солдат вооруженных Сил Украины Бескрестнов, известный по позывному "Флеш", высказал опасения относительно количества FPV-дронов у российских военных.

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В интервью телеканалу "Ми — Україна" он сообщил, что у России уже имеется достаточное количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для поражения как военной техники, так и других объектов Вооруженных Сил Украины, включая окопы и блиндажи.

Бескрестнов также отметил, что в течение ближайших четырех-пяти месяцев у российских военных появится столько FPV-дронов, что каждый украинский солдат на линии фронта будет подвержен возможной атаке. По его мнению, в такой ситуации украинским Вооруженным Силам будет крайне сложно противостоять этому виду вооружения.