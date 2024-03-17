Героический поступок: российский солдат закрыл собой наш подбитый Т-72 и обратил противника в бегство

Солдат ВС РФ закрыл подбитый танк для эвакуации раненых

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Telegram-канале Минобороны РФ опубликовано видео с командиром танкового батальона, известным под позывным "Легион", который проявил истинный героизм во время выполнения боевого задания.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Один из российских боевых машин подорвался на противотанковой мине неподалеку от украинских позиций. "Легион "решил выехать на своем танке к месту происшествия в составе группы эвакуации для спасения раненых соратников.

Подъехав к поврежденной технике, Легион использовал свой танк в качестве щита, защищая товарищей от ударов ВСУ.

Несмотря на то, что украинские боевики четыре раза пытались атаковать танк офицера из гранатометов, все ракеты пролетели мимо цели. "Легион" смог успешно эвакуировать раненых солдат.

Произведя ремонт танка, российский солдат снова вернулся на свои позиции со своими товарищами и нанес украинским боевикам серию ударов. В результате украинские силы начали отступать, а российские военные закрепили свои позиции.