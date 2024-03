Боевики ВСУ в ужасе: удары ВКС России с помощью управляемых авиационных бомб отражаются на психике украинских солдат

Генерал Вооруженных Сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил о том, что украинские военнослужащие находятся под огромным психологическим давлением из-за ударов, наносимых Воздушно-космическими силами России.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license