Генерал Вооруженных Сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил о том, что украинские военнослужащие находятся под огромным психологическим давлением из-за ударов, наносимых Воздушно-космическими силами России.
В интервью YouTube-каналу "Прямой" он отметил, что российская артиллерия применяет управляемые авиационные бомбы (КАБ), что вызывает у солдат киевского режима серьезный страх.
Кривонос подчеркнул, что даже опытные военные, прошедшие через множество конфликтных зон, отмечают постоянные и мощные удары со стороны армии РФ.
Особое беспокойство генерал выразил огромными военными ресурсами, которыми располагает Россия и успешно применяет их на линии соприкосновения.
"Реально доводит людей до таких, знаете, в определенных моментах психических проблем", — заявил он.
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