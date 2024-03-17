Боевики ВСУ в ужасе: удары ВКС России с помощью управляемых авиационных бомб отражаются на психике украинских солдат

Генерал Кривонос заявил, что удары авиабомб РФ доводят солдат ВСУ до психических проблем

Генерал Вооруженных Сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил о том, что украинские военнослужащие находятся под огромным психологическим давлением из-за ударов, наносимых Воздушно-космическими силами России.

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В интервью YouTube-каналу "Прямой" он отметил, что российская артиллерия применяет управляемые авиационные бомбы (КАБ), что вызывает у солдат киевского режима серьезный страх.

Кривонос подчеркнул, что даже опытные военные, прошедшие через множество конфликтных зон, отмечают постоянные и мощные удары со стороны армии РФ.

Особое беспокойство генерал выразил огромными военными ресурсами, которыми располагает Россия и успешно применяет их на линии соприкосновения.