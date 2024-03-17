Шокирующие кадры попали в Сеть. ВС РФ уничтожили место дисклокации противника на Херсонском участке

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал видео удара ВС РФ по месту дислокации ВСУ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Известный военный эксперт Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале видео удара по месту дислокации украинских солдат на Херсонском направлении.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На кадрах запечатлен мощный удар, в результате которого здание полностью обрушилось и исчезло в клубах дыма. Эксперт подчеркнул, что удар был выполнен чрезвычайно точно.

Ранее сообщалось, что сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России сбросили авиабомбы на опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.

Напомним, что Россия продолжает проведение специальной военной операции на защиту Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале операции 24 февраля 2022 года, после обращения властей ДНР и ЛНР с просьбой о помощи в противостоянии агрессии со стороны киевского режима.