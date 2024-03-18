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Украинский генерал в отставке заявил, что Киев мог предложить Америке и Британии разместить ядерное оружие

Генерал ВСУ Кривонос: Украина могла бы предложить Западу разместить ядерное оружие

Силовые структуры » Военные новости

Генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос обратился к политикам Киева с предложением разместить на Украине ядерное оружие Западных стран. Об этом сообщают РИА Новости.

Генерал ВСУ Кривонос: Украина могла бы предложить Западу разместить ядерное оружие
Фото: flickr.com by Bill Abbott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По словам генерала в отставке, Украина должна выстроить "ядерные" отношения с Британией и Францией подобные тем, что у России с Беларусью.

"Наши политики могли бы выйти на уровень общения с американскими или британскими коллегами и сказать: а давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия на территории Украины", — сказал Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Прямой".

Ранее генерал ВСУ в отставке обсудил использование управляемых авиационных бомб ВС РФ на авдеевском направлении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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