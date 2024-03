Украинский генерал в отставке заявил, что Киев мог предложить Америке и Британии разместить ядерное оружие

Генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос обратился к политикам Киева с предложением разместить на Украине ядерное оружие Западных стран. Об этом сообщают РИА Новости.

Фото: flickr.com by Bill Abbott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license