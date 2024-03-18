Украинский генерал в отставке заявил, что Киев мог предложить Америке и Британии разместить ядерное оружие

Генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос обратился к политикам Киева с предложением разместить на Украине ядерное оружие Западных стран. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам генерала в отставке, Украина должна выстроить "ядерные" отношения с Британией и Францией подобные тем, что у России с Беларусью.
"Наши политики могли бы выйти на уровень общения с американскими или британскими коллегами и сказать: а давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия на территории Украины", — сказал Кривонос в интервью украинскому телеканалу "Прямой".
Ранее генерал ВСУ в отставке обсудил использование управляемых авиационных бомб ВС РФ на авдеевском направлении.
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