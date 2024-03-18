Российские военные нанесли удар по месту проведения совещания командиров СБУ и ВСУ

МО РФ: российская армия ударила по месту проведения совещания командиров СБУ и ВСУ

0:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские бойцы ударили по месту, где проводят совещания командиры СБУ и ВСУ. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ в сводке о ходе проведения спецоперации на Украине.

Фото: flickr.com by Lance Cpl. Harrison Rakhshani is licensed under U.S. federal government

"Нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ", — сообщили в Минобороны.

Российская армия за минувшие сутки нанесла несколько ударов по украинским нацистам, танкам и другим средствам обороны ВСУ более чем в 135 районах. Кроме того, Минобороны сообщило, о том, что наши солдаты заняли выгодные позиций на донецком и южно-донецком направлениях и улучшили свое положение — на авдеевском.