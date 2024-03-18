Российские военные нанесли удар по месту проведения совещания командиров СБУ и ВСУ

Российские бойцы ударили по месту, где проводят совещания командиры СБУ и ВСУ. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ в сводке о ходе проведения спецоперации на Украине.
"Нанесен удар по месту проведения совещания представителей командного состава СБУ и ВСУ", — сообщили в Минобороны.
Российская армия за минувшие сутки нанесла несколько ударов по украинским нацистам, танкам и другим средствам обороны ВСУ более чем в 135 районах. Кроме того, Минобороны сообщило, о том, что наши солдаты заняли выгодные позиций на донецком и южно-донецком направлениях и улучшили свое положение — на авдеевском.
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