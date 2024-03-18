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Секретные данные о боях за Артемовск и планы воздушной обороны Украины: в утекших данных Пентагона нашли информацию ВСУ

В слитых в Сеть документах Пентагона нашли подробности боев за Артемовск

Силовые структуры » Военные новости

В результате утечки документов, опубликованных в группе в Discord, стало известно, что военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра раскрыл сведения о боях за Артемовск.

В слитых в Сеть документах Пентагона нашли подробности боев за Артемовск
Фото: www.vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Как сообщает "Царьград", один из документов свидетельствовал о том, что украинские силы в Бахмуте оказались почти полностью окружены, и ГУР Украины планировало направить элитное подразделение для стабилизации катастрофической для ВСУ ситуации.

Кроме того, в утечке были обнаружены документы, содержащие информацию о планах воздушной обороны Украины на февраль 2023 года. Согласно этим данным, боезапас зенитных ракетных систем BUK (SA-11) должен был быть полностью исчерпан к 31 марта 2023 года, а боеприпасы системы ПВО S300 (SA-10) — к 2 мая 2023 года.

Также были раскрыты материалы, раскрывающие американскую слежку за структурами на Ближнем Востоке и в Европе. В этих документах содержались данные о ремонте российских комплексов ПВО "Панцирь" и "Корнет", поставленных в ОАЭ, информация об израильской разведывательной службе МОССАДе и другие сведения конфиденциального характера.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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