Вероятность новой волны мобилизации в России низкая. Эксперт заявил, что контрактники справляются со всеми поставленными задачами

Военэксперт Литовкин оценил вероятность новой волны мобилизации в РФ

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Полковник в отставке Виктор Литовкин поделился мнением, что вероятность новой волны мобилизации в России весьма низка.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В своем комментарии на "Радио 1" он отметил, что на данный момент контрактники и добровольцы успешно справляются со всеми поставленными перед ними задачами. Однако в будущем, по мнению военного эксперта, возможно потребуется привлечение представителей судебных и правоохранительных органов.

Литовкин также подчеркнул, что дальнейший ход специальной военной операции будет определять необходимость привлечения дополнительных кадров.

Относительно "санитарной зоны", эксперт высказал мнение, что она может быть организована в нескольких областях Украины. В частности, в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и Николаевской областях. Литовкин отметил, что с этих территорий украинские вооруженные силы осуществляют атаки на российские регионы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ могут создать на территории Украины санитарную зону, которая станет непреодолимой для ВСУ.