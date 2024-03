"Зубы дракона" будут сметены. Эксперт рассказал о попытке ВСУ создать под Одессой массированные заграждения

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что попытки создания под Одессой массированных заграждений, известных как "зубы дракона", не помогут украинским Вооруженным силам удержаться на позициях.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.