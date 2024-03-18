"Зубы дракона" будут сметены. Эксперт рассказал о попытке ВСУ создать под Одессой массированные заграждения

Военэксперт Дандыкин заявил, что "зубы дракона" не помогут ВСУ

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что попытки создания под Одессой массированных заграждений, известных как "зубы дракона", не помогут украинским Вооруженным силам удержаться на позициях.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что несмотря на заминирование всей полосы перед бетонированными заграждениями ВСУ, у российских войск есть специальные машины для разрушения таких препятствий. Эксперт отметил, что линия фронта растянулась на 1000 км, что делает невозможным полное ее укрепление для украинской стороны.

Эксперт также подчеркнул, что необходимо "освободить нашу землю" от украинских Вооруженных сил, включая Запорожье, Херсон, часть ДНР и небольшую часть Луганской Народной Республики. Вопреки сложностям, эксперт уверен, что все заграждения украинских ВС будут сметены с пути российскими войсками.