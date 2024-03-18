Враг пытался атаковать Белгород: ВС РФ уничтожили РСЗО Vampire ВСУ благодаря данным российского дрона

Дрон СКАТ 350М навел ракеты на украинскую РСЗО Vampire

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские военные совершили успешный удар по украинской РСЗО Vampire, которая была обнаружена дроном "Скат" во время подготовки к атаке на город Белгород. Информацию об этом раскрыла компания-производитель дрона — концерн "Калашников".

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В компании отметили, что полученные благодаря БПЛА координаты вражеской установки были быстро переданы Министерству обороны России.

В результате ракетного удара украинская боевая машина получила серьезные повреждения и была выведена из строя. В результате атаки погибли и были ранены члены ее экипажа.

"Скат-350М" засек вражескую РСЗО, несмотря на то, что время полета подходило к концу. Тем не менее, это не помешало ему благополучно вернуться на базу и совершить посадку в штатном режиме.