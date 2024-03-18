Враг пытался атаковать Белгород: ВС РФ уничтожили РСЗО Vampire ВСУ благодаря данным российского дрона

Российские военные совершили успешный удар по украинской РСЗО Vampire, которая была обнаружена дроном "Скат" во время подготовки к атаке на город Белгород. Информацию об этом раскрыла компания-производитель дрона — концерн "Калашников".
В компании отметили, что полученные благодаря БПЛА координаты вражеской установки были быстро переданы Министерству обороны России.
В результате ракетного удара украинская боевая машина получила серьезные повреждения и была выведена из строя. В результате атаки погибли и были ранены члены ее экипажа.
"Скат-350М" засек вражескую РСЗО, несмотря на то, что время полета подходило к концу. Тем не менее, это не помешало ему благополучно вернуться на базу и совершить посадку в штатном режиме.
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