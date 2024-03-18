Бывший замначальника Генштаба и генерал Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко не стал молчать после ухода в отставку и раскритиковал президента страны Владимира Зеленского и его команду.
Согласно заявлениям военного, политическое руководство Украины допустило серьезную ошибку, не прислушавшись к рекомендациям о переходе к стратегической обороне в июне-июле прошлого года. Вместо этого были осуществлены бесполезные наступления по четырем направлениям.
Романенко утверждает, что именно эти действия привели к потере стратегической инициативы, вынуждая украинские вооруженные силы находиться в оборонительной позиции под постоянным давлением российской армии.
"И теперь мы пожинаем последствия, выполняя задачи в тяжелых условиях стратегической оборонительной операции", — заявил он в комментарии YouTube-каналу Politeka Online.
Напомним, что 24 февраля в 05:52 по московскому времени президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он пояснил, что такое решение принято для защиты людей на Донбассе, которые, подвергались "геноциду со стороны киевского режима".
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.