"И теперь мы пожинаем последствия": генерал ВСУ раскритиковал Зеленского за стратегические ошибки

Генерал ВСУ раскритиковал Зеленского и его команду за совершенную глупость на фронте

Бывший замначальника Генштаба и генерал Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко не стал молчать после ухода в отставку и раскритиковал президента страны Владимира Зеленского и его команду.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Согласно заявлениям военного, политическое руководство Украины допустило серьезную ошибку, не прислушавшись к рекомендациям о переходе к стратегической обороне в июне-июле прошлого года. Вместо этого были осуществлены бесполезные наступления по четырем направлениям.

Романенко утверждает, что именно эти действия привели к потере стратегической инициативы, вынуждая украинские вооруженные силы находиться в оборонительной позиции под постоянным давлением российской армии.

"И теперь мы пожинаем последствия, выполняя задачи в тяжелых условиях стратегической оборонительной операции", — заявил он в комментарии YouTube-каналу Politeka Online.

Напомним, что 24 февраля в 05:52 по московскому времени президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он пояснил, что такое решение принято для защиты людей на Донбассе, которые, подвергались "геноциду со стороны киевского режима".