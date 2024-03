"И теперь мы пожинаем последствия": генерал ВСУ раскритиковал Зеленского за стратегические ошибки

Бывший замначальника Генштаба и генерал Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко не стал молчать после ухода в отставку и раскритиковал президента страны Владимира Зеленского и его команду.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International