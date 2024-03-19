Картаполов: призыв пройдет по плану

Депутат Картаполов рассказал о проведении весеннего призыва

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Андрей Картаполов заявил, что этой весной призыв пройдет по плану. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

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"Количество призывников — это константа", — сказал Андрей Картаполов.

Добавим, что не планируется отправлять призывников в зону СВО.

"Срочников не пошлют в зону спецоперации", — заявил политик.

Весенняя призывная кампания в РФ традиционно начнется 1 апреля, а завершится 15 июля. А осенний призыв — с 1 октября по 31 декабря. Исходя из указа президента России Владимира Путина, призвать в армию запланировано 130 тысяч мужчин.



