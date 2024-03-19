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Картаполов: призыв пройдет по плану

Депутат Картаполов рассказал о проведении весеннего призыва

Силовые структуры

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Андрей Картаполов заявил, что этой весной призыв пройдет по плану. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Депутат Картаполов рассказал о проведении весеннего призыва
Фото: mos.ru is licensed under CC0

"Количество призывников — это константа", — сказал Андрей Картаполов.

Добавим, что не планируется отправлять призывников в зону СВО.

"Срочников не пошлют в зону спецоперации", — заявил политик.

Весенняя призывная кампания в РФ традиционно начнется 1 апреля, а завершится 15 июля. А осенний призыв — с 1 октября по 31 декабря. Исходя из указа президента России Владимира Путина, призвать в армию запланировано 130 тысяч мужчин.


Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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