Президент России заявил, что военные Украины обстреливают мирные города и покушаются на представителей власти

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Владимир Путин: власти Киева при поддержке Запада перешли к террористическим методам

Силовые структуры

Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ 19 марта заявил, что Украина при поддержке стран Запада начала применять террористические методы. 

Владимир Путин: власти Киева при поддержке Запада перешли к террористическим методам
Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В том числе, по словам главы российского государства, украинцы обстреливают мирные населенные пункты и покушаются на жизнь представителей власти. 

Кроме того, Владимир Путин призвал сотрудников спецслужб усилить антитеррористическую деятельность, понимая, что наша страна связалась с сильным противником. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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