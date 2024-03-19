Президент России заявил, что военные Украины обстреливают мирные города и покушаются на представителей власти

Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ 19 марта заявил, что Украина при поддержке стран Запада начала применять террористические методы.
В том числе, по словам главы российского государства, украинцы обстреливают мирные населенные пункты и покушаются на жизнь представителей власти.
Кроме того, Владимир Путин призвал сотрудников спецслужб усилить антитеррористическую деятельность, понимая, что наша страна связалась с сильным противником.
Порой актёры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман.