Президент России заявил, что военные Украины обстреливают мирные города и покушаются на представителей власти

Владимир Путин: власти Киева при поддержке Запада перешли к террористическим методам

Президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ 19 марта заявил, что Украина при поддержке стран Запада начала применять террористические методы.

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В том числе, по словам главы российского государства, украинцы обстреливают мирные населенные пункты и покушаются на жизнь представителей власти.

Кроме того, Владимир Путин призвал сотрудников спецслужб усилить антитеррористическую деятельность, понимая, что наша страна связалась с сильным противником.