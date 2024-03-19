Пентагон не даст пасть Украине — глава ведомства

Ллойд Остин: Америка предоставит Украине всю необходимую помощь

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Америка не даст пасть Украине и поможет армии всем, чем только необходимо. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на трансляцию на сайте Пентагона.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Соединенные Штаты не позволят Украине пасть… Мы по-прежнему полны решимости предоставить этой стране необходимые ей ресурсы", — сказал Министр обороны США.

Остин встретился с контактной группой по поддержке Киева на американской авиабазе "Рамштайн" в ФРГ.

Однако Конгресс США еще не согласовал запрос о помощи Украине, администрация заявляла об исчерпании возможности по передаче военной помощи в конце 2023-го года.

В середине марта американское правительство заявило, что Вашингтон нашел способ отправить украинцам боеприпасы на 300 миллионов долларов, чего может хватить ненадолго. Точнее на пару недель.