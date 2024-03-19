Пентагон не даст пасть Украине — глава ведомства

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Америка не даст пасть Украине и поможет армии всем, чем только необходимо. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на трансляцию на сайте Пентагона.
"Соединенные Штаты не позволят Украине пасть… Мы по-прежнему полны решимости предоставить этой стране необходимые ей ресурсы", — сказал Министр обороны США.
Остин встретился с контактной группой по поддержке Киева на американской авиабазе "Рамштайн" в ФРГ.
Однако Конгресс США еще не согласовал запрос о помощи Украине, администрация заявляла об исчерпании возможности по передаче военной помощи в конце 2023-го года.
В середине марта американское правительство заявило, что Вашингтон нашел способ отправить украинцам боеприпасы на 300 миллионов долларов, чего может хватить ненадолго. Точнее на пару недель.
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