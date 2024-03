Пентагон не даст пасть Украине — глава ведомства

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Америка не даст пасть Украине и поможет армии всем, чем только необходимо. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на трансляцию на сайте Пентагона.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license