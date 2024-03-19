Пленный солдат ВСУ Ткач заявил, что смысла воевать за правительство своей страны не видит

Пленный лейтенант ВСУ: не вижу смысла воевать за власти Украины

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В плен российской армии в ДНР сдался лейтенант 59-й отдельной бригады украинской армии Алексей Ткач. Он заявил, что сделал это сознательно, а со своими сослуживцами хочет остаться в России, объясняя свой выбор тем, что не видит смысла воевать за власти Киева. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что 18 солдат 59-й бригады сдались в плен в районе Георгиевки. Их туда отправили для ротации. Ян Гагин рассказал о видео, где командир ВСУ сообщает о потерях его подразделения.

“У нас был приказ от своих командиров выступить на Георгиевку на подкрепление тем, кто там остался... Когда мы прибыли, помогать было некому. Весь мой взвод сдался в плен. Я не считаю себя предателем родины, но несу ответственность за свое подразделение, и не хочу, чтобы из-за моего решения они погибли", — рассказал Алексей.

По словам Ткача, возвращаться в ВСУ они не хотят, потому что их там либо посадят, либо снова отправят "на убой".

