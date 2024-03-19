Предложение украинского националиста о новом подходе к мобилизации в Вооруженных силах Украины вызвало волнения в стране

Один из высокопоставленных командиров полка "Азов*" выдвинул инициативу поручить боевым бригадам ВСУ процесс мобилизации на Украине.
По его мнению, если такая задача будет возложена на бригады, граждане не будут пытаться подкупать сотрудников военкоматов, как это имело место ранее.
"И это будут не те старые деды, которых сейчас привозят, а отборные воины, которые все это время убегали от служащих в ТЦК раненых ветеранов", — добавил он.
Напомним, специальная военная операция на Украине началась в феврале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из главных целей СВО является "денацификация" Украины.
* внесена в список террористических организаций и запрещена в России.
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