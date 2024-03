Предложение украинского националиста о новом подходе к мобилизации в Вооруженных силах Украины вызвало волнения в стране

Один из высокопоставленных командиров полка "Азов*" выдвинул инициативу поручить боевым бригадам ВСУ процесс мобилизации на Украине.

