Франция уже готовит 2 тысячи солдат, чтобы отправить на Украину

Нарышкин: Франция готовит порядка двух тысяч военных для отправки в помощь Киеву

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что Франция собирается отправить в помощь Киеву порядка двух тысяч бойцов. И это только на начальном этапе. Об этом пишет ТАСС.

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"Правительству Франции нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета. Контингент для отправки на Украину уже готовится", — прокомментировал директор СВР, заявляя, что об этом поступили данные в службу.

По словам Нарышкина, французские солдаты на Украине станут легитимной и приоритетной целью для армии России.

"Столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно… А значит, его ждет судьба всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом", — сказал Нарышкин.

Ранее Макрон заявил, что Запад сделает все необходимое, чтобы не допустить падение Киева.