Франция уже готовит 2 тысячи солдат, чтобы отправить на Украину

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что Франция собирается отправить в помощь Киеву порядка двух тысяч бойцов. И это только на начальном этапе. Об этом пишет ТАСС.

Фото: wikimapia by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license