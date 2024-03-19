Что будет дальше? Во Франции прокомментировали слова Нарышкина о военных на Украине

Минобороны Франции назвало слова главы СВР о французских военных провокацией

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министерство Вооруженных сил Франции опровергло заявления директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина относительно присутствия французских военных на Украине и предполагаемой готовности отправить в эту страну контингент в размере 2 тысяч человек.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain

В официальном заявлении, размещенном в социальной сети X, ведомство Франции назвало эти утверждения "частью систематического использования массовой дезинформации". Представители Минобороны заверили, что нет никаких планов по отправке военных в Украину.

Ранее Сергей Нарышкин заявил о готовящемся военном контингенте со стороны Франции, который, по его словам, составит около 2 тысяч человек для отправки на Украину.

Ранее Pravda.ru сообщала, что бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские войска могут принять участие в боях на Украине.