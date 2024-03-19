Что будет дальше? Во Франции прокомментировали слова Нарышкина о военных на Украине

Министерство Вооруженных сил Франции опровергло заявления директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина относительно присутствия французских военных на Украине и предполагаемой готовности отправить в эту страну контингент в размере 2 тысяч человек.
В официальном заявлении, размещенном в социальной сети X, ведомство Франции назвало эти утверждения "частью систематического использования массовой дезинформации". Представители Минобороны заверили, что нет никаких планов по отправке военных в Украину.
Ранее Сергей Нарышкин заявил о готовящемся военном контингенте со стороны Франции, который, по его словам, составит около 2 тысяч человек для отправки на Украину.
Ранее Pravda.ru сообщала, что бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские войска могут принять участие в боях на Украине.
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