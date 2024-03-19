В России перечислили способы защиты кораблей от морских дронов

Глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев поделился мнением, что на российские корабли важно поставить дополнительные пушки и пулеметы, чтобы они были защищены от безэкипажных катеров. Об этом сообщает издание ТАСС.
Он добавил, что для успешной борьбы с морскими дронами необходимо провести ряд мероприятий. Также важно вовремя обнаруживать катера. Для этого можно использовать акустические средства обнаружения.
"Мы понимаем, что если в атаке участвуют один, два, три БЭК, то вооружения современных корветов хватает для их поражения. А когда атака идем роем из десяти и более БЭК и несколькими волнами — это проблематично", — сказал Мальцев.
Также он отметил, что можно поставить на корабли и бомбометы, и гранатометы, малокалиберные зенитные пушки, чтобы уничтожать надводные цели.
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