В России перечислили способы защиты кораблей от морских дронов

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Мальцев призвал установить пулеметы для защиты кораблей от морских дронов

0:52
Силовые структуры » Военные новости

Глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев поделился мнением, что на российские корабли важно поставить дополнительные пушки и пулеметы, чтобы они были защищены от безэкипажных катеров. Об этом сообщает издание ТАСС.

Мальцев призвал установить пулеметы для защиты кораблей от морских дронов
Фото: "Russian cruiser Marshal Ustinov - 15 November 2018" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Он добавил, что для успешной борьбы с морскими дронами необходимо провести ряд мероприятий. Также важно вовремя обнаруживать катера. Для этого можно использовать акустические средства обнаружения.

"Мы понимаем, что если в атаке участвуют один, два, три БЭК, то вооружения современных корветов хватает для их поражения. А когда атака идем роем из десяти и более БЭК и несколькими волнами — это проблематично", — сказал Мальцев.

Также он отметил, что можно поставить на корабли и бомбометы, и гранатометы, малокалиберные зенитные пушки, чтобы уничтожать надводные цели.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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