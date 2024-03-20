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Советский танк Т-55 признан американцами

Американские эксперты восхищены советским танком Т-55

Силовые структуры » Военные новости

Американские эксперты — авторы издания "National Interest", восхитились прекрасными боевыми характеристиками советского танка эпохи Холодной войны Т-55.

Американские эксперты восхищены советским танком Т-55
Фото: архив

Танк Т-55 являлся основным боевым танком, который был разработан в Советском Союзе в середине XX века. Он был создан для замены устаревшего танка Т-54 и принятия участия в потенциальной войне с НАТО.

Т-55 имеет классическую компоновку с отделением управления спереди, боевым отделением в центре и моторно-трансмиссионным отделением сзади. Экипаж состоит из четырех человек: командира, наводчика, заряжающего и механика-водителя.

Танк оснащен 100-мм нарезной пушкой, способной стрелять различными типами снарядов, включая бронебойные, осколочные и фугасные. Пушка также может использовать противотанковые управляемые ракеты. Для ближней обороны у него есть спаренный 7,62-мм пулемет и зенитный 12,7-мм пулемет на крыше башни.

Броня танка обеспечивает хорошую защиту от огня противника, особенно от малокалиберных пушек и ручных противотанковых средств. На Т-55 установлены динамическая защита и система пожаротушения для повышения живучести танка на поле боя.

Силовая установка состоит из дизельного двигателя В-55 мощностью 580 л. с., который обеспечивает танку максимальную скорость до 50 км/ч и запас хода до 530 км.

В целом, танк Т-55 представлял собой надежный и эффективный основной боевой танк, который широко использовался во многих войнах и конфликтах, в том числе во время войны в Афганистане, войны в Чечне и войны на Донбассе. Он также был продан и использовался многими странами, став одним из самых узнаваемых и широко распространенных танков в мире.

Интерес американцев к устаревшему советскому танку объясняется тем, что до сих пор эти танки, расконсервированные из арсеналов минобороны, доставляют немало проблем ВСУ и их кураторам. В боевых столкновениях с бронетехникой противника танк Т-55 не применяется, однако как передвижная огневая точка он показывает себя вполне достойно. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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