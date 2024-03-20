"Миссия идёт полным ходом": немецкие наёмники подтвердили, что воюют против РФ на границе Белгородской области

Немецкие наёмники подтвердили участие в боевых действиях против России

Наёмники из Германии, состоящие в так называемом Deutsches Freiwilligenkorps (Немецком добровольческом корпусе), подтвердили в своём Telegram-канале, что воюют против российских войск на границе с Белгородской областью.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На опубликованном видео один из боевиков, скрывающий лицо, подтвердил, что немецкие "добровольцы" причастны к нападению на российских пограничников и Сухопутные войска ВС РФ в Белгородской области.

"Мы находимся на границе с Белгородской областью. До неё примерно километр, максимум два. Сейчас у меня передышка и я использую её, чтобы записать видео. Мы причастны к атакам. Миссия идёт полным ходом", — заявил боевик.

Он добавил, что представители Deutsches Freiwilligenkorps участвуют в боевых действиях вместе с другими "добровольческими формированиями", в том числе так называемым "Русским добровольческим корпусом"* (РДК, организация признана в РФ террористической, её деятельность запрещена).

Ранее в социальных сетях появились публикации, из которых следует, что вместе с боевиками ВСУ в атаках на Белгородскую область участвуют наёмники из Румынии, Швеции, Норвегии и стран Прибалтики. В составе так называемых "добровольческих формированиях" воюют последователи нацистов.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации