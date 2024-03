"Миссия идёт полным ходом": немецкие наёмники подтвердили, что воюют против РФ на границе Белгородской области

Наёмники из Германии, состоящие в так называемом Deutsches Freiwilligenkorps (Немецком добровольческом корпусе), подтвердили в своём Telegram-канале, что воюют против российских войск на границе с Белгородской областью.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic