"Миссия идёт полным ходом": немецкие наёмники подтвердили, что воюют против РФ на границе Белгородской области

Наёмники из Германии, состоящие в так называемом Deutsches Freiwilligenkorps (Немецком добровольческом корпусе), подтвердили в своём Telegram-канале, что воюют против российских войск на границе с Белгородской областью.
На опубликованном видео один из боевиков, скрывающий лицо, подтвердил, что немецкие "добровольцы" причастны к нападению на российских пограничников и Сухопутные войска ВС РФ в Белгородской области.
"Мы находимся на границе с Белгородской областью. До неё примерно километр, максимум два. Сейчас у меня передышка и я использую её, чтобы записать видео. Мы причастны к атакам. Миссия идёт полным ходом", — заявил боевик.
Он добавил, что представители Deutsches Freiwilligenkorps участвуют в боевых действиях вместе с другими "добровольческими формированиями", в том числе так называемым "Русским добровольческим корпусом"* (РДК, организация признана в РФ террористической, её деятельность запрещена).
Ранее в социальных сетях появились публикации, из которых следует, что вместе с боевиками ВСУ в атаках на Белгородскую область участвуют наёмники из Румынии, Швеции, Норвегии и стран Прибалтики. В составе так называемых "добровольческих формированиях" воюют последователи нацистов.
*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации
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