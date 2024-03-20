Глава Минобороны РФ подчеркнул, что солдаты Украины массово дезертируют из-за потерь

Шойгу: в ВСУ растёт уровень дезертирства

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Согласно заявлению министра обороны РФ, генерала армии, Сергея Шойгу на коллегии военного ведомства, в рядах украинской армии наблюдается рост случаев дезертирства из-за высоких потерь личного состава. На территориях, подконтрольных Киеву, процветает мародёрство в отношении мирного населения.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

По словам Шойгу, киевский режим скрывает от граждан реальное положение дел на поле боя, выдавая за успехи теракты против россиян. При этом власти Украины активно наращивают принудительную мобилизацию, вовлекая в боевые действия всё новых людей.

Глава Минобороны России подчеркнул, что правительство Украины намеренно вводит в заблуждение собственных граждан относительно ситуации на фронте, пытаясь представить террористические акты против российских военных и мирных жителей как некие достижения украинской армии. В то же время на подконтрольных Украине территориях процветают мародёрство и грабежи в отношении местного населения.