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Шойгу: в ВСУ растёт уровень дезертирства

0:58
Силовые структуры » Военные новости

Согласно заявлению министра обороны РФ, генерала армии, Сергея Шойгу на коллегии военного ведомства, в рядах украинской армии наблюдается рост случаев дезертирства из-за высоких потерь личного состава. На территориях, подконтрольных Киеву, процветает мародёрство в отношении мирного населения.

Шойгу: в ВСУ растёт уровень дезертирства
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

По словам Шойгу, киевский режим скрывает от граждан реальное положение дел на поле боя, выдавая за успехи теракты против россиян. При этом власти Украины активно наращивают принудительную мобилизацию, вовлекая в боевые действия всё новых людей.

Глава Минобороны России подчеркнул, что правительство Украины намеренно вводит в заблуждение собственных граждан относительно ситуации на фронте, пытаясь представить террористические акты против российских военных и мирных жителей как некие достижения украинской армии. В то же время на подконтрольных Украине территориях процветают мародёрство и грабежи в отношении местного населения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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