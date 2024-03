В селе Козинка под Белгородом уничтожены все украинские боевики, заявили в Минобороны

Село Козинка в Белгородской области зачищено от боевиков ВСУ. Об этом сообщили сегодня в российском министерстве обороны.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0