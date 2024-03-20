В селе Козинка под Белгородом уничтожены все украинские боевики, заявили в Минобороны

Российские военные полностью зачистили село Козинка от украинских боевиков

0:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Село Козинка в Белгородской области зачищено от боевиков ВСУ. Об этом сообщили сегодня в российском министерстве обороны.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Сейчас наши военные продолжают мероприятия, чтобы не допустить проникновения украинских боевиков на территорию РФ.

Также сегодня глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о крупных потерях ВСУ в целом с начала года. За этот период киевский режим потерял 71 тысячу солдат и 11 тысяч единиц разного вооружения.

Кроме того, военным РФ удалось уничтожить уже четыре танка Abrams и 5 танков Leopard. Успехи России на поле боя крайне беспокоят США и их приспешников, добавил Шойгу.

Что касается ситуации во время выборов президента РФ, то в этот период были сбиты более 400 беспилотников и 67 ракет, запущенных Украиной.