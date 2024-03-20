Село Козинка в Белгородской области зачищено от боевиков ВСУ. Об этом сообщили сегодня в российском министерстве обороны.
Сейчас наши военные продолжают мероприятия, чтобы не допустить проникновения украинских боевиков на территорию РФ.
Также сегодня глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил о крупных потерях ВСУ в целом с начала года. За этот период киевский режим потерял 71 тысячу солдат и 11 тысяч единиц разного вооружения.
Кроме того, военным РФ удалось уничтожить уже четыре танка Abrams и 5 танков Leopard. Успехи России на поле боя крайне беспокоят США и их приспешников, добавил Шойгу.
Что касается ситуации во время выборов президента РФ, то в этот период были сбиты более 400 беспилотников и 67 ракет, запущенных Украиной.
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