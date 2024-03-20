Французские наёмники отказываются воевать на Запорожском фронте

Владимир Рогов рассказал о поведении французских наёмников в Запорожье

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Рогов — лидер движения "Мы вместе с Россией" и член Общественной палаты РФ, отвечающий за интеграцию новых регионов, рассказал о наличии французских наёмников в городе и их поведении.

"Французы есть в Запорожье в числе наёмников иностранного легиона ВСУ, но реально воевать с русскими на передовой они боятся, поэтому выполняют командные функции в тылу. С них буквально сдувают пылинки и берегут, чтобы по ним не прилетело. Это наемники из числа французских военных, которые формально ушли в отставку или отпуск".

Ранее присутствие французских наёмников неоднократно отмечали и министр обороны и сам президент России Владимир Путин, которому сообщали, что в радиоэфире со стороны противника слышат не только украинскую, но и английскую, и французскую речь. Президент Франции Эммануэль Макрон активно продвигает идею отправки французских войск или под Одессу, или на Днепр, или на границу с Белоруссией, причём речь уже идёт об определении численности первоначального контингента.

Однако можно согласиться с мнением Алекса Вершинина — офицера американской армии, который отмечает, что европейские армии не готовы к столкновению высокой интенсивности и не обучались его ведению и стратегии.

"Западные военные не готовы к такого рода боям, и, вероятно, им придётся изменить стратегию, механизм управления ресурсами и процесс обучения".

Впрочем, этот факт не мешает "галльским петухам" и другим "альтернативно одарённым" политикам Запада открыто призывать к усилению борьбы с Россией.