Власти Киева в случае победы над Российской Федерацией обещают отправить в США ее газ, нефть, алмазы и мех.
"Если мы проиграем, станет вопрос о том, как Запад будет выживать", — сказал экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что в то время, когда на Украине говорят о "возможности" победы, в США принимают ситуацию с развалом украинского фронта.
Глава Пентагона Ллойд Остин ранее говорил, что американские власти в курсе о постепенном продвижении армии России в зоне спецоперации на Украине.
А в газете The Hill проинформировали о том, что Киев не может победить в конфликте с РФ.
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