Politico: Киев обещает российские мех и алмазы Вашингтону в случае победы над РФ

Власти Киева в случае победы над Российской Федерацией обещают отправить в США ее газ, нефть, алмазы и мех.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license