Politico: Киев обещает российские мех и алмазы Вашингтону в случае победы над РФ

Меха и алмазы: Украина собирается отблагодарить американцев в случае победы над Россией

Власти Киева в случае победы над Российской Федерацией обещают отправить в США ее газ, нефть, алмазы и мех.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

"Если мы проиграем, станет вопрос о том, как Запад будет выживать", — сказал экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что в то время, когда на Украине говорят о "возможности" победы, в США принимают ситуацию с развалом украинского фронта.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее говорил, что американские власти в курсе о постепенном продвижении армии России в зоне спецоперации на Украине.

А в газете The Hill проинформировали о том, что Киев не может победить в конфликте с РФ.