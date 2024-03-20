Политолог раскрыл возможный план вхождения Франции в боевые действия на Украине

Политолог Сергей Марков в своем Телеграм-канале поделился мнением, что Франция хочет отправить свои войска на украинскую территорию для того, чтобы помочь стране завладеть Черным морем. Об этом пишет издание "Лента.ру".
Марков считает, что, скорее всего, главная цель французских войск будет состоять в том, чтобы вернуть Крым Украине, если они решатся пойти в наступление. В случае если французские военные захотят держать оборону, то для них главным городом станет Одесса.
"План, говорят, такой (…) Военная база в Албании — накопление сил (…) Военная база в Румынии — именно там будут располагаться основные военные силы (…) Аэродромы в Молдавии будут использоваться как "базы подскока"", — порассуждал политолог.
Кроме того, политолог отметил, что молдавские аэродромы могут применяться для того, чтобы вывести контингент и сохранить его от ударов Вооруженных сил Российской Федерации.
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