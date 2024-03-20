Политолог раскрыл возможный план вхождения Франции в боевые действия на Украине

Политолог Марков: главной точкой операций Франции на Украине может стать Крым

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Сергей Марков в своем Телеграм-канале поделился мнением, что Франция хочет отправить свои войска на украинскую территорию для того, чтобы помочь стране завладеть Черным морем. Об этом пишет издание "Лента.ру".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Марков считает, что, скорее всего, главная цель французских войск будет состоять в том, чтобы вернуть Крым Украине, если они решатся пойти в наступление. В случае если французские военные захотят держать оборону, то для них главным городом станет Одесса.

"План, говорят, такой (…) Военная база в Албании — накопление сил (…) Военная база в Румынии — именно там будут располагаться основные военные силы (…) Аэродромы в Молдавии будут использоваться как "базы подскока"", — порассуждал политолог.

Кроме того, политолог отметил, что молдавские аэродромы могут применяться для того, чтобы вывести контингент и сохранить его от ударов Вооруженных сил Российской Федерации.