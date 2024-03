За Белгород: российские военные уничтожили боевиков ВСУ, участвовавшие в нападениях на регионы РФ

Согласно сообщению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские военные атаковали завод в городе Харькове, где находились военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, участвовавшие в нападениях на Белгородскую область.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic