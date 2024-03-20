За Белгород: российские военные уничтожили боевиков ВСУ, участвовавшие в нападениях на регионы РФ

ВС РФ ударили по заводу в Харькове и уничтожили группу инженеров с Запада

Согласно сообщению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские военные атаковали завод в городе Харькове, где находились военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, участвовавшие в нападениях на Белгородскую область.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В беседе с РИА Новости он рассказал, что удар пришелся на цех завода под номером 115. Свидетели происшествия сообщили о высокой точности удара, в результате которого погибло множество людей, включая военных из ГУР Украины и иностранных специалистов, занимавшихся сборкой беспилотников.

Согласно источникам из подполья, жертвами удара стали работники из Западной Украины, привлеченные на завод после увольнения местных жителей, а также иностранные специалисты. Отмечается, что на уцелевшем цехе производили гексакоптеры "Вампир", известные также как "Баба-яга", а также боеприпасы к ним.