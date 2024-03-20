Согласно сообщению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские военные атаковали завод в городе Харькове, где находились военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, участвовавшие в нападениях на Белгородскую область.
В беседе с РИА Новости он рассказал, что удар пришелся на цех завода под номером 115. Свидетели происшествия сообщили о высокой точности удара, в результате которого погибло множество людей, включая военных из ГУР Украины и иностранных специалистов, занимавшихся сборкой беспилотников.
Согласно источникам из подполья, жертвами удара стали работники из Западной Украины, привлеченные на завод после увольнения местных жителей, а также иностранные специалисты. Отмечается, что на уцелевшем цехе производили гексакоптеры "Вампир", известные также как "Баба-яга", а также боеприпасы к ним.
Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.