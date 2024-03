Вооруженные силы России вытеснили украинских бойцов из центральной части Работино

Военные действия в селе Работино привели к тому, что российская армия успешно вытеснила украинских военных из центральной части населенного пункта.

