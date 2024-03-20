Вооруженные силы России вытеснили украинских бойцов из центральной части Работино

Рогов: армия РФ вытеснили ВСУ из центра Работино и продвинулись на север

Военные действия в селе Работино привели к тому, что российская армия успешно вытеснила украинских военных из центральной части населенного пункта.

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Об этом сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" и председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

По его словам, российские военные смогли продвинуться вперед на север от центра села, обустраивая укрепления. Особенно отмечается их успех в контрбатарейной борьбе, где российские подразделения начали доминировать, оказывая серьезное давление на украинских боевиков.

Он подчеркнул, что украинские военные, столкнувшись с трудностями в артиллерийском снабжении, активно используют ударные дроны для компенсации этого. Он также отметил, что украинские силы значительно снизили применение тяжелой техники, переориентируясь на ведение боев с использованием пехоты.