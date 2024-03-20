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Нидерланды пообещали предоставить Украине первые истребители F-16 во второй половине 2024 года

Reuters: Нидерланды передадут Украине истребители F-16 во второй половине года

Силовые структуры » Военные новости

Во второй половине 2024 года Нидерланды передадут Украине первые американские истребители F-16. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление и. о. главы Министерства обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен после ее визита в Украину.

Reuters: Нидерланды передадут Украине истребители F-16 во второй половине года
Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис is licensed under public domain

Целью визита Оллонгрен, как сообщает агентство, было выражение солидарности и объявление о новой военной помощи. На сумму €350 млн будет закуплено вооружение для F-16 и приобретены современные беспилотные самолеты-разведчики. На тему поставки истребителей Оллонгрен заявила, что первые самолеты должны быть отправлены на Украину "во второй половине года".

На данный момент у Нидерландов имеется 42 истребителя F-16, которые заменены на более передовые модели F-35. По соглашению, Нидерланды готовы передать Украине до 24 истребителей, и оставшиеся 18 будут использоваться для тренировки украинских пилотов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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