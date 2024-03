Нидерланды пообещали предоставить Украине первые истребители F-16 во второй половине 2024 года

Во второй половине 2024 года Нидерланды передадут Украине первые американские истребители F-16. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление и. о. главы Министерства обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен после ее визита в Украину.

