Они не способны повлиять на ситуацию на фронте: ВСУ не прекратят удары по территории России

Подполковник Марочко: ВСУ продолжат атаковать территорию России

Вооруженные силы Украины не прекращают нападения на территорию России, и это связано с возникшими проблемами на участках фронта.

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По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко и бывшего офицера спецназа, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, такие действия являются частью программы, разработанной главой украинской разведки Кириллом Будановым*, за реализацию которой Западу пришлось затратить значительные ресурсы.

В беседе с URA.RU они отметили, что вначале действия ВСУ были направлены на создание паники во время выборов президента России (голосование проходило с 15 по 17 марта). Это свидетельствует о том, что у украинского командования возникли серьезные проблемы на фронте. Их атаки можно считать террористической деятельностью, поскольку под удар попадают гражданские объекты.

Эксперты отметили, что украинские военные не в состоянии повлиять на обстановку на поле боя и достичь значимых результатов, поэтому они будут продолжать подобные атаки и в дальнейшем.

* внесён в список террористов и экстремистов.