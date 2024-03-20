Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные рассказали о природе и критериях здорового сна
Инфекция - одна из причин частого чихания кошки
Астрономы нашли на Марсе вулкан высотой 9 км
Как часто нужно мыть миску своего домашнего животного
Почему кошка кусает своих хозяев
Рисовый пудинг кхир: рецепт знаменитого в Индии десерта
Куда посадить наструцию
Причины гиперпигментации кожи, о которых вы даже не догадываетесь
Эксперт Правосудов назвал выгоду причиной роста поставок газа из РФ во Францию
Они не способны повлиять на ситуацию на фронте: ВСУ не прекратят удары по территории России

Подполковник Марочко: ВСУ продолжат атаковать территорию России

Силовые структуры » Военные новости

Вооруженные силы Украины не прекращают нападения на территорию России, и это связано с возникшими проблемами на участках фронта.

Подполковник Марочко: ВСУ продолжат атаковать территорию России
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко и бывшего офицера спецназа, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, такие действия являются частью программы, разработанной главой украинской разведки Кириллом Будановым*, за реализацию которой Западу пришлось затратить значительные ресурсы.

В беседе с URA.RU они отметили, что вначале действия ВСУ были направлены на создание паники во время выборов президента России (голосование проходило с 15 по 17 марта). Это свидетельствует о том, что у украинского командования возникли серьезные проблемы на фронте. Их атаки можно считать террористической деятельностью, поскольку под удар попадают гражданские объекты.

Эксперты отметили, что украинские военные не в состоянии повлиять на обстановку на поле боя и достичь значимых результатов, поэтому они будут продолжать подобные атаки и в дальнейшем.

* внесён в список террористов и экстремистов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"

Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.

Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Ждут с нетерпением. Армию из Европы горячо встретят российские бойцы Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко
Советский танк Т-55 признан американцами
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Последние материалы
Стало известно, какую исламскую страну выбирают российские туристы
Ученые выяснили, что в Большом Соленом озере живых организмов больше, чем считалось
Плющенко уверен, что россиянам однозначно стоит ехать на Олимпиаду-2024
Как избавиться от привычки экономить
Стало известно, почему Тимоти Шаламе и его возлюбленная Кайли Дженнер перестали вместе выходить в свет
Отставной вице-адмирал США рассказал, что Землю поcещают пришельцы
Собаки для общения между собой используют лай
Владимир Путин рассказал про небывалый прогресс в сельском хозяйстве
Как экономить и копить деньги при маленькой зарплате
Простой рецепт кокосово-арахисового супа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников