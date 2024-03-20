Вооруженные силы Украины не прекращают нападения на территорию России, и это связано с возникшими проблемами на участках фронта.
По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко и бывшего офицера спецназа, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, такие действия являются частью программы, разработанной главой украинской разведки Кириллом Будановым*, за реализацию которой Западу пришлось затратить значительные ресурсы.
В беседе с URA.RU они отметили, что вначале действия ВСУ были направлены на создание паники во время выборов президента России (голосование проходило с 15 по 17 марта). Это свидетельствует о том, что у украинского командования возникли серьезные проблемы на фронте. Их атаки можно считать террористической деятельностью, поскольку под удар попадают гражданские объекты.
Эксперты отметили, что украинские военные не в состоянии повлиять на обстановку на поле боя и достичь значимых результатов, поэтому они будут продолжать подобные атаки и в дальнейшем.
* внесён в список террористов и экстремистов.
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