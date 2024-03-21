Ливия начала активно развивать сотрудничество с частными военными компаниями США

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар решил развивать партнерские отношения с частными военными компаниями США. Возможной причиной этого стала низкая эффективность Африканского корпуса (АК) в республике.

Фото: Сайт Корпуса морской пехоты США by Корпус морской пехоты США is licensed under public domain

Ранее глава ЛНА и его сыновья Халед и Саддам провели ряд встреч с представителями американских ЧВК. Источники в окружении подразделения отмечают, что подобная деятельность направлена на расширение сотрудничества с Соединенными Штатами.

Подобное решение Хафтара может быть связано с ослаблением российской поддержки, которую в последнее время начали оказывать специалисты АК. Предположительно, Африканский корпус не смог показать высоких результатов, необходимых республиканской армии, что подтолкнуло Ливию искать дополнительную помощь.

Кроме того, как пишут арабские СМИ, все это произошло на фоне обострения внутренних конфликтов в стране и их возможной эскалации. Скорее всего, необходимость в высоком уровне поддержки заставила главу ЛНА начать искать решение проблемы и обратиться за помощью к американским ЧВК.