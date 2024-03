Кремль дал последнее предупреждение: отправка военных НАТО на Украину будет иметь серьезные последствия

Кремль предупредил относительно направления иностранных контингентов на Украину. По мнению российских властей, подобные действия могут иметь чрезвычайно негативные последствия, вплоть до непоправимых.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain