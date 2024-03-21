Кремль дал последнее предупреждение: отправка военных НАТО на Украину будет иметь серьезные последствия

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Кремль: направление иностранных контингентов на Украину чревато непоправимыми последствиями

Силовые структуры » Военные новости

Кремль предупредил относительно направления иностранных контингентов на Украину. По мнению российских властей, подобные действия могут иметь чрезвычайно негативные последствия, вплоть до непоправимых.

Кремль: направление иностранных контингентов на Украину чревато непоправимыми последствиями
Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain

Ранее французский президент Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Parisien допустил отправку военных на Украину для "противостояния российским войскам".

По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации 24 февраля 2022 года на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников. Как отметили в ведомстве, около половины из них уже уничтожено.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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