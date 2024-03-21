Кремль дал последнее предупреждение: отправка военных НАТО на Украину будет иметь серьезные последствия

Кремль: направление иностранных контингентов на Украину чревато непоправимыми последствиями

Кремль предупредил относительно направления иностранных контингентов на Украину. По мнению российских властей, подобные действия могут иметь чрезвычайно негативные последствия, вплоть до непоправимых.

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Ранее французский президент Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Parisien допустил отправку военных на Украину для "противостояния российским войскам".

По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации 24 февраля 2022 года на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников. Как отметили в ведомстве, около половины из них уже уничтожено.