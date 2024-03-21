Кремль дал последнее предупреждение: отправка военных НАТО на Украину будет иметь серьезные последствия

Кремль предупредил относительно направления иностранных контингентов на Украину. По мнению российских властей, подобные действия могут иметь чрезвычайно негативные последствия, вплоть до непоправимых.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Parisien допустил отправку военных на Украину для "противостояния российским войскам".
По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации 24 февраля 2022 года на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников. Как отметили в ведомстве, около половины из них уже уничтожено.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.