"Поволжский маньяк", убивший более 30 человек, осужден на пожизненное заключение

Убийца 30 пенсионерок приговорен к пожизненному заключению

Верховный суд Республики Татарстан вынес приговор Радику Тагирову, обвиняемому в убийстве многочисленных пожилых женщин в различных регионах страны. Суд приговорил его к пожизненному заключению с отбыванием первых десяти лет в тюрьме и последующим переводом в колонию особого режима.

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В ходе судебного разбирательства гособвинение требовало приговорить Тагирова к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима. В своем последнем слове обвиняемый заявил, что его признательные показания были даны под давлением, и попросил не выносить обвинительный приговор за преступления, которые он не совершал.

По данным следствия, Тагиров, известный как "поволжский маньяк", совершал преступления с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Он находил одиноких пожилых женщин, выдавал себя за работника коммунальных служб и проникал в их дома. Затем он нападал на своих жертв, избивал их и душил, после чего грабил их квартиры.

Тагиров был задержан в декабре 2020 года. Он признался в содеянном и указал места совершения преступлений. До этого он был дважды судим, в 2005 и 2009 годах, за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.