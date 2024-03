"Поволжский маньяк", убивший более 30 человек, осужден на пожизненное заключение

Верховный суд Республики Татарстан вынес приговор Радику Тагирову, обвиняемому в убийстве многочисленных пожилых женщин в различных регионах страны. Суд приговорил его к пожизненному заключению с отбыванием первых десяти лет в тюрьме и последующим переводом в колонию особого режима.

Фото: Openverse by chrisjohnbeckett is licensed under BY-NC-ND 2.0