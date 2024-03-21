ВС РФ освободили населенный пункт Тоненькое: в поселке базировались расчеты РСЗО Vampire

Кимаковский: в Тоненьком базировались расчеты РСЗО Vampire

В селе Тоненькое, которое теперь находится под контролем Вооруженных сил России, ранее размещались расчеты ракетно-стрелкового зенитного орудия (РСЗО) "Vampire", которые использовались для нанесения ударов по центральной части города Донецка.

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Об этом информировал советник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, сообщает ТАСС.

Ранее Pravda.ru сообщала, что 21 марта Министерство обороны Российской Федерации заявило о том, что российские военные освободили населенный пункт Тоненькое на авдеевском направлении.

Кроме того, российским военным удалось захватить под огневой контроль несколько дорог снабжения около населенных пунктов Бердычи, Орловка и Уманское.