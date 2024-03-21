В селе Тоненькое, которое теперь находится под контролем Вооруженных сил России, ранее размещались расчеты ракетно-стрелкового зенитного орудия (РСЗО) "Vampire", которые использовались для нанесения ударов по центральной части города Донецка.
Об этом информировал советник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, сообщает ТАСС.
Ранее Pravda.ru сообщала, что 21 марта Министерство обороны Российской Федерации заявило о том, что российские военные освободили населенный пункт Тоненькое на авдеевском направлении.
Кроме того, российским военным удалось захватить под огневой контроль несколько дорог снабжения около населенных пунктов Бердычи, Орловка и Уманское.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.