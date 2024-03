ВС РФ освободили населенный пункт Тоненькое: в поселке базировались расчеты РСЗО Vampire

В селе Тоненькое, которое теперь находится под контролем Вооруженных сил России, ранее размещались расчеты ракетно-стрелкового зенитного орудия (РСЗО) "Vampire", которые использовались для нанесения ударов по центральной части города Донецка.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Hauner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International