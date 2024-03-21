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ВС РФ освободили населенный пункт Тоненькое: в поселке базировались расчеты РСЗО Vampire

Кимаковский: в Тоненьком базировались расчеты РСЗО Vampire

Силовые структуры » Военные новости

В селе Тоненькое, которое теперь находится под контролем Вооруженных сил России, ранее размещались расчеты ракетно-стрелкового зенитного орудия (РСЗО) "Vampire", которые использовались для нанесения ударов по центральной части города Донецка.

Кимаковский: в Тоненьком базировались расчеты РСЗО Vampire
Фото: commons.wikimedia.org by Adam Hauner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Об этом информировал советник главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, сообщает ТАСС.

Ранее Pravda.ru сообщала, что 21 марта Министерство обороны Российской Федерации заявило о том, что российские военные освободили населенный пункт Тоненькое на авдеевском направлении.

Кроме того, российским военным удалось захватить под огневой контроль несколько дорог снабжения около населенных пунктов Бердычи, Орловка и Уманское.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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