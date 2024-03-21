Российские вооруженные силы получили в свое распоряжение новые мощные авиационные боеприпасы — трехтонные бомбы ФАБ-3000, обладающие значительным разрушительным потенциалом.
Предполагается, что эти бомбы уже оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), позволяющими более точно наводить удары.
Сведения об этом появились после визита министра обороны России Сергея Шойгу на оборонный завод в Нижегородской области. На предприятии сообщили министру о значительном увеличении производства фугасных авиабомб ФАБ-500, а также об освоении производства более крупных боеприпасов ФАБ-3000.
Военный эксперт Андрей Клинцевич отметил, что появление трехтонных авиабомб ФАБ-3000 станет плохой новостью для НАТО. Он подчеркнул, что увеличение вооружения подобного рода позволит российской авиации эффективнее наносить удары по военным целям противника.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.