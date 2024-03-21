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Российские ВКС укрепляют военный потенциал: эксперт оценил трехтонные бомбы ФАБ-3000

Эксперт Клинцевич назвал "плохой новостью" для НАТО трехтонные бомбы ФАБ-3000

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Силовые структуры » Военные новости

Российские вооруженные силы получили в свое распоряжение новые мощные авиационные боеприпасы — трехтонные бомбы ФАБ-3000, обладающие значительным разрушительным потенциалом.

Эксперт Клинцевич назвал "плохой новостью" для НАТО трехтонные бомбы ФАБ-3000
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Предполагается, что эти бомбы уже оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), позволяющими более точно наводить удары.

Сведения об этом появились после визита министра обороны России Сергея Шойгу на оборонный завод в Нижегородской области. На предприятии сообщили министру о значительном увеличении производства фугасных авиабомб ФАБ-500, а также об освоении производства более крупных боеприпасов ФАБ-3000.

Военный эксперт Андрей Клинцевич отметил, что появление трехтонных авиабомб ФАБ-3000 станет плохой новостью для НАТО. Он подчеркнул, что увеличение вооружения подобного рода позволит российской авиации эффективнее наносить удары по военным целям противника.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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