Положение Зеленского все более шаткое: на Украине наблюдается обостренный кризис политической элиты

Политолог и член экспертного клуба "Дигория" Дарья Грибова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сформировал свой ближайший круг из самых лояльных и неспособных к критике людьми.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International