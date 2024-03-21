Политолог и член экспертного клуба "Дигория" Дарья Грибова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сформировал свой ближайший круг из самых лояльных и неспособных к критике людьми.
Это заявление стало ответом на высказывания бывшего украинского президента Петра Порошенко о недостаточном внимании к потребностям армии страны.
Порошенко отметил, что украинские парламентарии не уделяют должного внимания вопросам обороны. Реальную картину положения вооруженных сил на линии фронта Порошенко видел лично, посещая боевые зоны.
Помимо этого, на Украине наблюдается кризис политической элиты. Отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и приход на его место Александра Сырского свидетельствуют о напряженной обстановке.
Дарья Грибова в беседе с РИАМО подчеркнула, что ситуация вокруг Зеленского становится все напряженнее, поскольку актуальность проблемы политического лидерства в Украине снова возрастает. Главные оппоненты президента, например, "Европейская солидарность" во главе с Петром Порошенко, готовы предложить альтернативные решения украинскому президенту, чья популярность снижается, особенно в условиях отмены плановых президентских выборов.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.