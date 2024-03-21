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Положение Зеленского все более шаткое: на Украине наблюдается обостренный кризис политической элиты

Политолог Грибова заявила, что Зеленский окружил себя неспособными к критике людьми

1:15
Силовые структуры » Военные новости

Политолог и член экспертного клуба "Дигория" Дарья Грибова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский сформировал свой ближайший круг из самых лояльных и неспособных к критике людьми.

Политолог Грибова заявила, что Зеленский окружил себя неспособными к критике людьми
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Это заявление стало ответом на высказывания бывшего украинского президента Петра Порошенко о недостаточном внимании к потребностям армии страны.

Порошенко отметил, что украинские парламентарии не уделяют должного внимания вопросам обороны. Реальную картину положения вооруженных сил на линии фронта Порошенко видел лично, посещая боевые зоны.

Помимо этого, на Украине наблюдается кризис политической элиты. Отставка главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и приход на его место Александра Сырского свидетельствуют о напряженной обстановке.

Дарья Грибова в беседе с РИАМО подчеркнула, что ситуация вокруг Зеленского становится все напряженнее, поскольку актуальность проблемы политического лидерства в Украине снова возрастает. Главные оппоненты президента, например, "Европейская солидарность" во главе с Петром Порошенко, готовы предложить альтернативные решения украинскому президенту, чья популярность снижается, особенно в условиях отмены плановых президентских выборов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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