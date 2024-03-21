Как дела у Буданова*? Целью удара ВКС РФ по Киеву были объекты ГУР Украины

Согласно информации, опубликованной украинскими СМИ, целью утренней массированной ракетной атаки России по Киеву 21 марта стало здание Главного управления разведки Украины (ГУР).
По данным источника, практически все ракеты, выпущенные в сторону Киева в этот день, были направлены на объекты ГУР.
Ранее представители Министерства обороны Российской Федерации заявили, что удар был нанесен по "центрам принятия решений", достигнута поставленная цель, все объекты врага были поражены.
Напомним, специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины главными целями СВО.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.