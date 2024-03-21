Как дела у Буданова*? Целью удара ВКС РФ по Киеву были объекты ГУР Украины

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Украинские СМИ заявили, что ВКС России ударили по штабу ГУР в Киеве

0:49
Силовые структуры » Военные новости

Согласно информации, опубликованной украинскими СМИ, целью утренней массированной ракетной атаки России по Киеву 21 марта стало здание Главного управления разведки Украины (ГУР).

Украинские СМИ заявили, что ВКС России ударили по штабу ГУР в Киеве
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По данным источника, практически все ракеты, выпущенные в сторону Киева в этот день, были направлены на объекты ГУР.

Ранее представители Министерства обороны Российской Федерации заявили, что удар был нанесен по "центрам принятия решений", достигнута поставленная цель, все объекты врага были поражены.

Напомним, специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины главными целями СВО.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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