В Киеве признали, что РФ нанесла масштабные удары по системе энергетики Украины

Галущенко: удары РФ по объектам энергетики Украины в пятницу стали самыми масштабными за последнее время

1:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Вооружённые силы России 22 марта нанесли самые масштабные удары по украинской энергосистеме за последнее время.

Фото: Wikipedia by Uni Taz is licensed under Общественное достояние

Как сообщает Telegram-канал "RT на русском” со ссылкой на украинские СМИ, утром в пятницу, 22 марта, были нанесены ракетные удары по ключевым объектам энергетики Украины, в результате чего часть потребителей, включая промышленные предприятия, осталась без энергоснабжения, по всей стране наблюдаются перебои с интернетом.

Жители Киева сообщают о возгорании в машинном зале Днепровской гидроэлектростанции, движение по автодорожному переезду полностью закрыто. В Харькове зафиксированы попадания по цехам предприятия ХЗТМ, выпускающего и обслуживающего танки для ВСУ. Кроме того, есть информация о взрывах на двух харьковских ТЭЦ, получивших повреждения.

О ракетных прилётах по объектам энергетической инфраструктуры сообщают также из подконтрольного Украине Запорожья и Кривого Рога, жителям которого порекомендовали запастись водой и продуктами. Областная военная администрация Львовской области рассказала о пожаре после попадания беспилотника на энергообъекте в Стрыйском районе. Подобные сообщения приходят также из Днепропетровской, Ивано-Франковской, Полтавской, Хмельницкой, Сумской областей.

Украинская железнодорожная компания "Укрзализница" официально уведомила о том, что из-за ракетных ударов России обесточены несколько участков железнодорожных линий, из-за чего в Харьковской области движение всех поездов переведено на тепловозную тягу.

В Министерстве обороны Российской Федерации пока не прокомментировали ситуацию.