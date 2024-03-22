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В Киеве признали, что РФ нанесла масштабные удары по системе энергетики Украины

Галущенко: удары РФ по объектам энергетики Украины в пятницу стали самыми масштабными за последнее время

1:45
Силовые структуры » Военные новости

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Вооружённые силы России 22 марта нанесли самые масштабные удары по украинской энергосистеме за последнее время.

Галущенко: удары РФ по объектам энергетики Украины в пятницу стали самыми масштабными за последнее время
Фото: Wikipedia by Uni Taz is licensed under Общественное достояние

Как сообщает Telegram-канал "RT на русском” со ссылкой на украинские СМИ, утром в пятницу, 22 марта, были нанесены ракетные удары по ключевым объектам энергетики Украины, в результате чего часть потребителей, включая промышленные предприятия, осталась без энергоснабжения, по всей стране наблюдаются перебои с интернетом.

Жители Киева сообщают о возгорании в машинном зале Днепровской гидроэлектростанции, движение по автодорожному переезду полностью закрыто. В Харькове зафиксированы попадания по цехам предприятия ХЗТМ, выпускающего и обслуживающего танки для ВСУ. Кроме того, есть информация о взрывах на двух харьковских ТЭЦ, получивших повреждения.

О ракетных прилётах по объектам энергетической инфраструктуры сообщают также из подконтрольного Украине Запорожья и Кривого Рога, жителям которого порекомендовали запастись водой и продуктами. Областная военная администрация Львовской области рассказала о пожаре после попадания беспилотника на энергообъекте в Стрыйском районе. Подобные сообщения приходят также из Днепропетровской, Ивано-Франковской, Полтавской, Хмельницкой, Сумской областей.

Украинская железнодорожная компания "Укрзализница" официально уведомила о том, что из-за ракетных ударов России обесточены несколько участков железнодорожных линий, из-за чего в Харьковской области движение всех поездов переведено на тепловозную тягу.

В Министерстве обороны Российской Федерации пока не прокомментировали ситуацию. 

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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