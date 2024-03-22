Орбан спрогнозировал, когда Запад отправит войска на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился мнением, когда западные страны могут отправить свои войска на украинскую территорию. Об этом сообщает "РИА Новости".
По его мнению, Запад может это сделать уже через несколько месяцев. Он удивился, что буквально 2-3 месяца назад об этом даже никто не мог и подумать, а теперь это становится обычным событием.
"Я помню, когда немцы сказали, что не готовы отправлять Украине смертоносное оружие, пошлем лучше снаряжение, каски. <…> А сейчас говорят, чтобы Германия передала Украине такие системы ракет, которыми можно ударить до Москвы", — сказал венгерский премьер.
Орбан еще в прошлом году говорил о том, что Запад постоянно находится на грани начала военного конфликта с Российской Федерацией. Он утверждал, что НАТО отправляет все более сильное оружие украинской армии, что может в итоге привести к отправке "миротворческих" войск.
Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.