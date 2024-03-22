Орбан спрогнозировал, когда Запад отправит войска на Украину

Орбан: Запад отправит войска на Украину через 2-3 месяца

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился мнением, когда западные страны могут отправить свои войска на украинскую территорию. Об этом сообщает "РИА Новости".

Фото: flickr.com by European People's Party is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По его мнению, Запад может это сделать уже через несколько месяцев. Он удивился, что буквально 2-3 месяца назад об этом даже никто не мог и подумать, а теперь это становится обычным событием.

"Я помню, когда немцы сказали, что не готовы отправлять Украине смертоносное оружие, пошлем лучше снаряжение, каски. <…> А сейчас говорят, чтобы Германия передала Украине такие системы ракет, которыми можно ударить до Москвы", — сказал венгерский премьер.

Орбан еще в прошлом году говорил о том, что Запад постоянно находится на грани начала военного конфликта с Российской Федерацией. Он утверждал, что НАТО отправляет все более сильное оружие украинской армии, что может в итоге привести к отправке "миротворческих" войск.