"Официальный ввод войск будет означать другое": Орбану напомнили, что западные военные уже и так присутствуют на Украине

Политолог Коновалов напомнил Орбану, что западные войска уже давно находятся на Украине

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Западные войска неофициально и так присутствуют на Украине. Об этом Pravda.Ru заявил политолог Иван Коновалов, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Запад отправит войска через 2-3 месяца.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Дело в том, что там иностранные военные присутствуют как в составе наемнических соединений, подразделений, так и в составе кадровых частей, которые занимаются обслуживанием систем ПВО, различной военной техники, задействованы в ремонтной базе и так далее. Они все присутствуют. Официальный ввод войск будет означать другое. Но пока только громкие заявления, ничем не подкрепленные", — отметил собеседник Pravda.Ru.

При этом эксперт не стал прогнозировать, к каким последствиям может привести официальный ввод западных войск на Украину.

"Наша позиция известна, она озвучена. Другое дело — стороне коллективного Запада просчитать все возможные издержки. Они должны это сделать. В подобных вещах прогнозировать лучше не надо", — заключил Коновалов.

Орбан еще в прошлом году говорил о том, что Запад постоянно находится на грани начала военного конфликта с Российской Федерацией. Он утверждал, что НАТО отправляет все более сильное оружие украинской армии, что может в итоге привести к отправке "миротворческих" войск.