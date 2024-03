"Официальный ввод войск будет означать другое": Орбану напомнили, что западные военные уже и так присутствуют на Украине

Западные войска неофициально и так присутствуют на Украине. Об этом Pravda.Ru заявил политолог Иван Коновалов, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Запад отправит войска через 2-3 месяца.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International