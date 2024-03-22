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"Из живой фауны в дохлую". Артамонов напомнил, что русские умеют пользоваться саперными лопатами не только для рытья окопов

Артамонов: Французская армия не умеет рыть окопы

Силовые структуры » Военные новости

Французские военные обнаружили полное неумение рыть окопы, сообщил в своем Telegram-канале политолог, военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.

Артамонов: Французская армия не умеет рыть окопы
Фото: usafe.af.mil by Штаб-сержант ВВС США Натанаэль Каллон is licensed under public domain

"Из французских частей, докладывают: военные попытались воссоздать реальный укрепрайон на полигоне в Эльзасе", — написал Артамонов.

По словам эксперта, французская армия, которая намеревается отправиться в зону конфликта на Украине, никогда не держала в руках саперных лопат, поэтому была вынуждена обратиться за помощью к SID (служба логистики).

"Отмечу, что французы не в курсе, как коварные русские азияты умеют пользоваться этими предметами — отнюдь не только для окапывания, но, в том числе, и для превращения французов из части живой природы в фауну уже неживую, а дохлую", — подытожил Артамонов.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российские войска "убьют всех французов на Украине".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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