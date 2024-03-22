"Из живой фауны в дохлую". Артамонов напомнил, что русские умеют пользоваться саперными лопатами не только для рытья окопов

Французские военные обнаружили полное неумение рыть окопы, сообщил в своем Telegram-канале политолог, военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.
"Из французских частей, докладывают: военные попытались воссоздать реальный укрепрайон на полигоне в Эльзасе", — написал Артамонов.
По словам эксперта, французская армия, которая намеревается отправиться в зону конфликта на Украине, никогда не держала в руках саперных лопат, поэтому была вынуждена обратиться за помощью к SID (служба логистики).
"Отмечу, что французы не в курсе, как коварные русские азияты умеют пользоваться этими предметами — отнюдь не только для окапывания, но, в том числе, и для превращения французов из части живой природы в фауну уже неживую, а дохлую", — подытожил Артамонов.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что российские войска "убьют всех французов на Украине".
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