"Из живой фауны в дохлую". Артамонов напомнил, что русские умеют пользоваться саперными лопатами не только для рытья окопов

Французские военные обнаружили полное неумение рыть окопы, сообщил в своем Telegram-канале политолог, военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.

Фото: usafe.af.mil by Штаб-сержант ВВС США Натанаэль Каллон is licensed under public domain